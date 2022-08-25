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Білий дім анонсував дзвінок Байдена Зеленському

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Білий дім анонсував дзвінок Байдена Зеленському
Телефонний дзвінок Байдена і Зеленського відбудеться 25 серпня
фото з відкритих джерел

Президенти обговорять інформацію про так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в середу анонсував телефонний дзвінок американського президента Джо Байдена з Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN.

За словами Кірбі, телефонний дзвінок Байдена і Зеленського відбудеться у четвер. У ньому американський лідер поінформує президента України поставки зброї США і привітає його з Днем Незалежності України.

Байден також хоче розповісти Зеленському про те, що російські сили можуть вже незабаром провести на окупованих територіях України свої псевдореферендуми.  Окупанти можуть оголосити про проведення так званих референдумів до кінця тижня. Потенційні регіони, де вони можуть відбутися, включають землі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

«Сполучені Штати та міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися легітимними», – наголосив Кірбі.

Інформація Сполучених Штатів свідчить, що російські посадовці стурбовані низькою явкою на псевдореферендумах. Але США очікують маніпулювання результатами голосування на цих «референдумах», тож буде критично важливо закликати та протистояти цій дезінформації в режимі реального часу.

Кірбі повідомив, що Байден поговорить із Зеленським про так звані референдуми у четвер, 25 серпня. Він запевнив, що США продовжуватимуть «згуртовувати вільний світ» і «заохочувати союзників і партнерів» підтримувати Україну.

«Президент (Джо Байден, - ред.) з нетерпінням чекає на це (дзвінок)», – сказав Кірбі.

Він водночас зазначив, що жодних планів поїздки Байдена до України наразі немає, але якщо «поїздка матиме сенс», вона буде розглянута.

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Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський

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