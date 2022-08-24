Подарунок у День Незалежності: Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги Україні

Білий дім оголосив про найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення

Американський лідер привітав Україну з Днем Незалежності

Президент США Джозеф Байден затвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги. Його вартість становить майже $3 млрд. Про це йдеться у заяві президента США.

Американський лідер привітав Україну з Днем Незалежності і ще раз наголосив про підтримку з боку Вашингтону. «Сьогоднішній день – це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається – і залишатиметься – суверенною та незалежною державою», – зазначив Байден.

З нагоди свята Білий дім оголосив про найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. США виділяють близько $2,98 млрд через Ініціативу сприяння безпеці Україні.

Це дозволить отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси для них, безпілотні авіаційні комплекси та радари.

Додамо, що раніше Пентагон опублікував знімок процесу навантаження боєприпасів у літаки, які вирушать до України.