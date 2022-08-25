Зеленський провів переговори із Байденом: перші деталі

Зеленський: «Ми обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. До цього часу лідери двох держав спілкували телефоном останній раз 15 червня. Про це повідомив Зеленський у Twitter.

Глава держави написав, що мав чудову розмову з президентом США Джо Байденом.

«Подякував за непохитну підтримку США українського народу – безпекову та фінансову. Ми обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за військові злочини», – написав він.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в середу анонсував телефонний дзвінок американського президента Джо Байдена з Володимиром Зеленським. Як повідомлялося, жодних планів поїздки Байдена до України наразі немає, але якщо «поїздка матиме сенс», вона буде розглянута.