Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох країн (фото)

Президент високо оцінив підтримку Іспанією другого саміту Кримської платформи

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Киргизької Республіки Ідриса Кадиркулова, посла Румунії Александру Віктора Мікули, посла Королівства Бельгія Петера Ван де Вельде та посла Королівства Іспанія Рікардо Лопеса-Аранди Хагу, які розпочинають дипломатичну місію в Україні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Церемонія вручення вірчих грамот традиційно відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська».

«Для нас вкрай важливо, щоб посольства стратегічних партнерів, друзів, дружніх сусідніх держав були відкриті та працювали на повну, 24/7 заради наших двосторонніх відносин, заради підтримки нашої держави, особливо в час війни за нашу землю проти російської окупації. Запрошуємо іноземних партнерів в Україну. Сьогодні всі бачать, як ми стоїмо на полі бою. При цьому ми гарантуємо безпеку», – зазначив Зеленський.

Під час розмови з Ідрисом Кадиркуловим Зеленський висловив сподівання щодо рішучішої позиції Киргизької Республіки на підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Також глава держави подякував президенту, уряду та громадянам Румунії за широку підтримку нашої країни з початку повномасштабної російської агресії.

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«Румунія повністю підтримала нас конкретними діями, а не на словах, підтримала Україну, особливо наших вимушено переміщених осіб, які виїхали. Я вдячний за це румунським родинам, які надали прихисток нашим людям, насамперед матерям із дітьми. Ми цього не забудемо», – сказав Зеленський.

Зеленський висловив сподівання, що Бельгія разом з іншими європейськими партнерами активно долучиться до відбудови України та подякував народові та керівництву країни за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Президент високо оцінив підтримку Іспанією другого саміту Кримської платформи та відзначив важливість участі в ньому прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Нагадаємо, 2 червня Зеленський прийняв вірчі грамоти нових послів США, Індії та Молдови.