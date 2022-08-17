Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох країн (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох країн (фото)
Церемонія вручення вірчих грамот традиційно відбулася на території «Софії Київської»
Офіс президента

Президент високо оцінив підтримку Іспанією другого саміту Кримської платформи

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Киргизької Республіки Ідриса Кадиркулова, посла Румунії Александру Віктора Мікули, посла Королівства Бельгія Петера Ван де Вельде та посла Королівства Іспанія Рікардо Лопеса-Аранди Хагу, які розпочинають дипломатичну місію в Україні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Церемонія вручення вірчих грамот традиційно відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська».

«Для нас вкрай важливо, щоб посольства стратегічних партнерів, друзів, дружніх сусідніх держав були відкриті та працювали на повну, 24/7 заради наших двосторонніх відносин, заради підтримки нашої держави, особливо в час війни за нашу землю проти російської окупації. Запрошуємо іноземних партнерів в Україну. Сьогодні всі бачать, як ми стоїмо на полі бою. При цьому ми гарантуємо безпеку», – зазначив Зеленський.

Під час розмови з Ідрисом Кадиркуловим Зеленський висловив сподівання щодо рішучішої позиції Киргизької Республіки на підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Також глава держави подякував президенту, уряду та громадянам Румунії за широку підтримку нашої країни з початку повномасштабної російської агресії.

7 фото
На весь екран

«Румунія повністю підтримала нас конкретними діями, а не на словах, підтримала Україну, особливо наших вимушено переміщених осіб, які виїхали. Я вдячний за це румунським родинам, які надали прихисток нашим людям, насамперед матерям із дітьми. Ми цього не забудемо», – сказав Зеленський.

Зеленський висловив сподівання, що Бельгія разом з іншими європейськими партнерами активно долучиться до відбудови України та подякував народові та керівництву країни за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Президент високо оцінив підтримку Іспанією другого саміту Кримської платформи та відзначив важливість участі в ньому прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Нагадаємо, 2 червня Зеленський прийняв вірчі грамоти нових послів США, Індії та Молдови.

Теги: Бельгія Румунія Іспанія Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський закликає українців на окупованих територіях бути обережними
Зеленський звернувся до кримчан з важливим проханням
Вчора, 23:09
ЗСУ відбивають постійні й дуже потужні атаки на Донбасі
Зеленський повідомив про «дуже жорстокі бої» на сході
Вчора, 23:50
Президент каже, що намагався втримати країну від хаосу і тому не повідомляв громадянам про плани загарбників 
Стаття The Washington Post наробила шуму: чому Зеленський переконував, що РФ не нападе? війна
Сьогодні, 09:20

Політика

Конфлікт між Залужним і офісом Зеленського: Міноборони розставило крапки над «і»
Конфлікт між Залужним і офісом Зеленського: Міноборони розставило крапки над «і»
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох країн (фото)
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох країн (фото)
Тимошенко озвучила кричущу проблему поранених бійців
Тимошенко озвучила кричущу проблему поранених бійців
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі
Уряд під час війни перейнявся піаром України в Європі
Уряд під час війни перейнявся піаром України в Європі
Генсек ООН прибув до Львова
Генсек ООН прибув до Львова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто
67K
Ув’язнений Саакашвілі звернувся до українців із проханням
58K
Стаття The Washington Post наробила шуму: чому Зеленський переконував, що РФ не нападе?
43K
Журналісти знайшли, де пересиджують війну Столар, Суркіс та інші одіозні нардепи
42K
Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак
39K
У Миколаєві прозвучали потужні вибухи

Новини

«Наслідки катастрофи будуть фатальними». Порошенко пояснив американцям, що коять росіяни в Україні
Сьогодні, 19:37
Депутат парламенту Швейцарії закликав обмежити права РФ у Раді Безпеки ООН
Сьогодні, 19:27
СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Сьогодні, 14:36
У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера
Сьогодні, 13:55
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Сьогодні, 13:02
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
Сьогодні, 12:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту