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Зеленський повідомив про «дуже жорстокі бої» на сході

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський повідомив про «дуже жорстокі бої» на сході
ЗСУ відбивають постійні й дуже потужні атаки на Донбасі
фото ілюстративне

На Донбасі тривають жорстокі бої з окупантами

На Донбасі Збройні Сили України відбивають постійні й дуже потужні атаки ворога, тривають дуже жорстокі бої. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

«Наші герої відбивають постійні й дуже потужні атаки на Донбасі. Окупанти застосовують там усе: авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію...Тривають дуже жорстокі бої», – сказав Зеленський.

За його словами, російська армія цієї доби продовжила абсолютно безглузді жорстокі обстріли міст Запорізької та Дніпропетровської областей, зокрема під ударом були Оріхів, Нікополь. Тривають обстріли Харкова, прикордонних районів.

«Але все це нічого не дасть окупантам і не зламає нашого опору», – наголосив президент.

До слова, триває 174-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої держави.

Нагадаємо, 16 серпня зранку окупанти завдали удару по Краматорську. За попередньою інформацією жертв немає.

Раніше, 13 серпня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи

Теги: війна в Україні війна Володимир Зеленський президент

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