Зеленський звернувся до кримчан з важливим проханням

Президент закликав українців не наближатися до складів і штабів росіян

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Криму не наближатися до військових об'єктів Росії на тлі вибухів на півострові. Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Кожен день і кожну ніч ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я прошу зараз всіх наших людей в Криму, інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу і Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об'єктів російської армії і всіх місць, де вони зберігають боєприпаси і техніку, де тримають свої штаби», – підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що чим менше в окупантів буде можливості вбивати українців і творити зло, тим раніше війна закінчиться звільненням територій України. За його словами, масовий виїзд росіян з Криму доводить їх усвідомлення того, що їм не місце на півострові.

Президент додав, що причини вибухів на тимчасово окупованих територіях можуть бути різними.

«Цитую визначення самих окупантів: «головотяпство». Але сенс у них один – знищення логістики окупантів, їх боєприпасів, техніки, командних пунктів. Це рятує життя наших людей», – сказав президент.

Нагадаємо, вранці 16 серпня у районі села Майське Джанкойського району Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами, вони детонували. Вибухами було пошкоджено залізницю.

ЗСУ повідомили, що в районі пошкодженої вибухами залізничної станції росіяни розвантажували військову техніку та боєприпаси, а в районі аеродрому поблизу Джанкою стояли зенітно-ракетні комплекси. Внаслідок вибухів на території військової частини під Джанкоєм в тимчасово окупованому Криму снаряди, які там зберігалися, розкидало по окрузі.

Також у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Внаслідок вибухів було знищено від восьми до 24 одиниць російської авіатехніки.