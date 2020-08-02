Зеленський привітав військових та ветеранів з Днем повітряних сил ЗСУ



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Володимир Зеленський подякував українським військовим авіаторам за те, що вони гідно продовжують традиції ЗСУ

День Повітряних сил ЗСУ відзначається щорічно в першу неділю серпня

Сьогодні, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський привітав воїнів та ветеранів З Днем Повітряних сил Збройних сил України. Привітання опубліковано на сторінці глави держави у Facebook.

«Національні Повітряні сили незалежної України надійно захищають спокій наших громадян з 1992 року, продовжуючи славетну історію української авіації. Наша легенда – Іван Микитович Кожедуб – найрезультативніший льотчик-винищувач в авіації союзників часів Другої світової війни», – зазначив президент.

Крім того, Володимир Зеленський подякував українським військовим авіаторам за те, що вони гідно продовжують традиції ЗСУ.

«Ваші наполегливість і самовідданість за час війни на Донбасі стали опорою Збройних сил України. Ви продовжуєте нас захищати, ставши для України янголами-охоронцями на небі. А значить тут, на землі, ми не маємо права вас підвести. Пропоную сьогодні кожному українцю поглянути на небо та подякувати нашим героям, поплескавши в долоні», – йдеться в повідомленні президента.

Він також зазначив, що в дитинстві багато хто мріяв стати льотчиками.

«Бути льотчиком – це щоденно з гідністю виконувати важливі та відповідальні завдання. Бути льотчиком – це вдень і вночі захищати повітряні кордони нашої держави. Бути льотчиком – це бути гордістю нації. Без українського неба не буде миру і перемоги на українській землі!»,- резюмував Володимир Зеленський.

День Повітряних сил Збройних сил України відзначають щорічно в першу неділю серпня. Свято було встановлено указом третього президента України Віктора Ющенка в 2008 році. Він покликаний підкреслити значимість Повітряних сил ЗСУ в забезпеченні обороноздатності держави.





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