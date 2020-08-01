На Донбасі від початку доби зберігається тиша



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

З початку доби порушень «режиму тиші» в зоні ООС з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомляє пресслужба ООС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

«Станом на 17:00 1 серпня 2020 року, від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», – йдеться у повідомленні.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.

Також сьогодні у Міноборони повідомили, що серед військових Операції Об’єднаних сил 30 липня втрат унаслідок обстрілів бойовиків не було, однак через гостру серцево-судинну недостатністюь помер старший сержант Володимир Перекрестов.

Напередодні Міноборони повідомило про смерть трьох військових з початку тижня, зазначивши, що це сталося через »різке погіршення здоров’я».

Як повідомлялося, станом на 12 годину 31 липня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир’я».

28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета.

29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

Нагадаємо, раніше Командування Об’єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

Читайте також: