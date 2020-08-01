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    Події в Україні

    На Донбасі від початку доби зберігається тиша

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    <p>Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли</p> - На Донбасі від початку доби зберігається тиша

    Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли

    Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

    З початку доби порушень «режиму тиші» в зоні ООС з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомляє пресслужба ООС.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

    «Станом на 17:00 1 серпня 2020 року, від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», – йдеться у повідомленні.

    До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.

    Також сьогодні у Міноборони повідомили, що серед військових Операції Об’єднаних сил 30 липня втрат унаслідок обстрілів бойовиків не було, однак через гостру серцево-судинну недостатністюь помер старший сержант Володимир Перекрестов.

    Напередодні Міноборони повідомило про смерть трьох військових з початку тижня, зазначивши, що це сталося через »різке погіршення здоров’я». 

    Як повідомлялося, станом на 12 годину 31 липня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.

    Нагадаємо, вчора, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші.

    Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир’я».

    28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета

    29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

    Нагадаємо, раніше Командування Об’єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

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