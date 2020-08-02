Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції і що не можна робити



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2 серпня - день пророка Іллі

На День Іллі, серед іншого, категорично не можна купатися у водоймах

Сьогодні, 2 серпня, православні християни відзначають Ільїн день – свято на честь старозавітного пророка Іллі.

Кожен рік пам'ять пророка Іллі відзначається в один і той же день, тобто з дати не виходить.

У слов’ян пророк Ілля належить до найбільш шанованих святих, поряд з Миколаєм Чудотворцем. Його вважають захисником чистої віри та покровителем вірних Господу. Крім того, Ілля зцілював хворих та допомагав нужденним.

За Біблійними легендами, він не помер, а був піднесений живим на небеса.

Історія свята

Ілля-пророк народився за 900 років до Різдва Христового. Коли дитина з'явилася на світ, його батькові Соваку прийшло видіння: благовидні мужі розмовляли з хлопчиком, сповивали вогнем і живили полум'ям вогненним. Видіння виявилося пророчим. В юнацтві Ілля пішов у пустелю. Він ревно молився і дотримувався суворого посту. Пророк був прикладом цнотливого життя. Він боровся з ідолопоклонством, здійснював чудеса в ім'я Господа.

Ілля був покликаний служити царю Ахаву, який поклонявся Ваалу (сонцю). Ілля, за словом Господа, закликав людей звернутися до істинного Бога, інакше царство спіткає голод. Цар не послухався пророка, і в країні настала посуха. Через рік Ілля знову оголосив людям про те, що всі біди відбуваються через поклоніння Ваалу. Щоб «розбити» оману ізраїльтян, Ілля запропонував зробити два жертовника: один Ваалу, а інший Бога, і сказав: «Принесемо жертви, і якщо вогонь з неба зійде на жертовник Ваала, значить, він істинний Бог, а якщо ні, то ідол».

Згідно з переказами, пророка живим забрали на небо. Туди він помчав на вогненній колісниці, запряженій чотирма білими кіньми, залишивши після себе свого духовного учня Єлисея. Вважається, що на небі Ілля чекає другого пришестя Христа, щоб знову повернутися на землю.

Перший православний храм на Русі був побудований в Києві саме на честь Іллі–пророка ще до офіційного Хрещення Русі.

Що не можна робити в день пророка Іллі

В цей день не можна:

Займатися сільськогосподарськими роботами, до цього дня сіно вже повинне бути прибране.

Впускати в будинок бездомних собак і кішок, бо вважається, що в цей день, рятуючись від святого Іллі, нечиста сила перетворюється у різних звірів. І впустивши безпритульну тварину в будинок, можна тим самим накликати біду.

Виганяти худобу на пасовище, інакше його можуть загризти вовки.

Під час грози стояти під деревом, веселитися або перебувати у воді. Краще закрити у будинку всі вікна і дзеркала та запалити свічки. .

Вважалось, що у цей день не можна дивитися в дзеркало. Особливо це попередження стосувалося літніх і хворих людей. Пояснювали це тим, що 2 серпня посилюється вплив задзеркалля і дзеркало може витягати життєву силу людини, яка дивиться в нього.

У день Іллі і після нього купатися не можна. Навіть є приказка: «До Іллі мужик купається, а після – з річкою прощається». Вважалося, що за тиждень до свята і після нього купатися небезпечно, тому що. водяний або русалка можуть утягнути в воду.

Існує й інша версія: купатися у водоймах 2 серпня не можна, так як вода в них зневажена чортом, який викупався в ній.

В народі також вірили, що нечисть ховається від Іллі у воді. Тих, хто наважиться зайти в річку, русалки і водяні тягнуть на дно.

Також предки вірили, що купання на Ільїн день загрожує важкими хворобами.

Що потрібно робити в день Іллі-пророка

Вмиватися дощем. Наші предки вірили, що якщо на Іллю піде дощ, і люди встигнуть їм вмитися, цим можна назавжди позбавити себе від пристріту і хвороб. Також дощову воду в цей день запасають про запас, щоб потім користуватися нею в лікувальних цілях.

Доглядати за бджолами.

Дивитися, куди блискавка б'є. За повір'ям, у тому місці, куди вона вдарить, може бути захований скарб.

Традиції та обряди в Ільїн день

У всіх переказах описувалося, що Ілля-пророк виражає Божий гнів. Його караюча справедлива десниця карала духів темряви, а особливо злих демонів. За віруванням людей, вся нечиста сила рятується від його блискавичних стріл, перетворюючись не тільки до диких звірів (зайців, лисиць) і плазунів, але і в домашніх: собак, кішок та інших.

Тому-то 2 серпня з'явився звичай не випускати на вулицю собак і кішок і не впускати домашніх улюбленців, щоб духи темряви, знайшли укриття в них і тікали від стріл, не пробралися в житло, і в будинок потрапила блискавка, призначена для них. Селяни діставали зброю, щоб дати відсіч нечистій силі, що вселилася у вовків, лисиць та інших звірів. Рибалки у цей день викидали спійману під час грози рибу з червоними очима, вірячи, що в ній знайшли тимчасовий притулок чорти.

Під час грози заборонялося перебувати у воді, під деревом, під сосною з 2–ма верхівками, бігати по вулиці, голосно говорити, співати, кричати, стріляти.

Бабусі вчили онуків при грозі щільно закривати двері, завішувати вікна, перед іконою запалювати або лампадку, або свічку (водохресну або четвергову); перехрестити себе і все навколо, благаючи Іллю–пророка позбавити сім'ю від грому, від летючої стріли. На голові при цьому обряді обов'язково повинна була бути хустка.

Щоб зберегти від блискавки свої оселі та подвір'я, поля, худобу, селяни обкурювали всі ладаном у вечірній час перед днем Іллі.

Народні прикмети у день пророка Іллі