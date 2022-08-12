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Байден може зустрітися із Сі Цзіньпінем: ЗМІ назвали дату

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Байден може зустрітися із Сі Цзіньпінем: ЗМІ назвали дату
фото з відкритих джерел

В межах саміту «Групи двадцяти» готується потенційна зустріч лідерів США і КНР

Китай готує перший з початку пандемії коронавірусу візит свого лідера Сі Цзіньпіна за кордон восени, у межах якого він може зустрітися з президентом США Джо Байденом – це буде їхня перша зустріч з моменту обрання останнього. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Очікується, що перший закордонний візит з початку 2020 року Сі Цзіньпін здійснить до країн Південно-Східної Азії. Зокрема він планує взяти особисту участь у саміті «Групи двадцяти» на індонезійському острові Балі, що відбудеться 15-16 листопада.

Після цього Сі Цзіньпін вирушить до Бангкока, де візьме участь у засіданні форуму Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. За даними WSJ, саме в межах цього заходу готується потенційна зустріч лідерів США і КНР.

Міністерство закордонних справ Китаю і Білий дім на запити видання не підтвердили і не спростували інформацію про можливий візит Байдена і Сі Цзіньпіна.

Повідомлення про нього виникли на тлі чергової кризи у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, викликаної візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань – частково визнану острівну державу, який КНР вважає своєю територією

Нагадаємо, 2 серпня літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці. 

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

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Теги: Китай Джозеф Байден США

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