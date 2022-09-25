Нідерланди вирішили пускати до себе російських дезертирів

З початку війни РФ проти України 83 росіянина попросили притулку в Нідерландах

Громадяни Росії, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби в російській армії, «точно не будуть» відправлені назад. Про це у суботу, 24 вересня, заявив держсекретар королівства Ерік Ван дер Бург, пише RTL.

Видання ж нагадало, що ще наприкінці червня держсекретар Нідерландів говорив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.



За словами Ван дер Бурга, питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, вирішуватиметься в кожному конкретному випадку окремо.



«Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправляють назад: чи приймають їх з розкритими обіймами чи їм загрожує небезпека?» - запитує чиновник.



Служба імміграції та натуралізації Нідерландів поки не отримала заявок від жодного російського втікача. За даними служби, з початку війни 83 росіянина попросили притулок у Нідерландах.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.



