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Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади: про що говорили

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади: про що говорили
Україна може й надалі розраховувати на підтримку Канади
фото: колаж 24 каналу

Політики обговорили ситуацію в українській енергетиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Політики обговорили санкції проти Кремля та допомогу нашій державі на тлі ракетних ударів Росії по енергетичних об'єктах.

Телефонна розмова політиків відбулася 15 грудня. Джастін Трюдо поділився відеозаписом у Twitter.

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за відновлення санкцій проти газопроводу «Північний потік-1». Окремо політики обговорили ситуацію в енергетиці. Президент України відзначив, що нашій країні потрібні трансформатори та генератори. Володимир Зеленський зазначив, що команді прем'єр-міністра Канади надали детальну інформацію щодо необхідного нашій державі обладнання.

Президент подякував прем'єр-міністру Канади за рішення уряду про виділення 115 млн канадських доларів на відновлення енергосистеми України. У відповідь на це Джастін Трюдо наголосив, що від початку вторгнення Канада разом з Україною – нашу державу підтримує не тільки уряд, але й канадці, які всіляко допомагають.

Наприкінці розмови Володимир Зеленський ще раз подякував Трюдо та народу Канади й привітав їх з прийдешніми святами.

Нагадаємо, Пентагон переконаний, що зима буде дуже динамічним періодом в Україні.

Нагадаємо, аналітики ISW переконані, що президент Росії Володимир Путін має намір чинити тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до Мінська, а також створити умови для нового наступу на Україну.

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Теги: Канада Україна війна Володимир Зеленський Джастін Трюдо

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