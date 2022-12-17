Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади: про що говорили

Політики обговорили ситуацію в українській енергетиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Політики обговорили санкції проти Кремля та допомогу нашій державі на тлі ракетних ударів Росії по енергетичних об'єктах.

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Телефонна розмова політиків відбулася 15 грудня. Джастін Трюдо поділився відеозаписом у Twitter.

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за відновлення санкцій проти газопроводу «Північний потік-1». Окремо політики обговорили ситуацію в енергетиці. Президент України відзначив, що нашій країні потрібні трансформатори та генератори. Володимир Зеленський зазначив, що команді прем'єр-міністра Канади надали детальну інформацію щодо необхідного нашій державі обладнання.

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Президент подякував прем'єр-міністру Канади за рішення уряду про виділення 115 млн канадських доларів на відновлення енергосистеми України. У відповідь на це Джастін Трюдо наголосив, що від початку вторгнення Канада разом з Україною – нашу державу підтримує не тільки уряд, але й канадці, які всіляко допомагають.

Наприкінці розмови Володимир Зеленський ще раз подякував Трюдо та народу Канади й привітав їх з прийдешніми святами.

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