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«Він не думає про інтереси РФ»: Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Він не думає про інтереси РФ»: Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна
Путін думає лише про особисті інтереси
фото з відкритих джерел

Зеленський переконаний, що у Путіна в голові спотворена реальність

Ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна є доказом слабкості та неповноцінності людини. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для французького телеканалу LCI.

Він зазначив, що тільки «хвора людина» може піти на такі кроки, як погрожувати застосувати ядерну зброю.

«Можливе звернення до застосування ядерної зброї – це доказ слабкості, доказ певної неповноцінності людини, яка допускає такі загрози. Є тільки хворі, абсолютно хворі люди, які дозволяють собі такий крок», – заявив президент.

Путін думає лише про особисті інтереси, зазначив Зеленський.

«У нього немає прямолінійного підходу до справи, це завжди обхідний шлях, у нього в голові спотворена реальність. Він думає тільки про свою вигоду та свої особисті інтереси. Він навіть не думає про інтереси своєї країни, йому немає справи до росіян, якими він править, як рабами», – сказав Зеленський.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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Теги: війна Володимир Зеленський путін ядерна зброя Україна росія

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