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Зеленський розповів, з якою Росією готовий сісти за стіл переговорів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів, з якою Росією готовий сісти за стіл переговорів
Наразі немає предмету для розмови з РФ
фото з відкритих джерел

Президент заявив, що Україну цікавить лише звільнення власних земель

Переговори з Росією можливі після визволення окупованих територій України. Однак вони мають бути на основі поваги. Таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив в інтерв'ю для французького телеканалу LCI.

Він зазначив, що наразі немає предмету для розмови, попри заклики третіх сторін.

«Все, що нас цікавить, – це звільнення наших власних земель, після чого нам доведеться говорити з Росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Саме з такою Росією я готовий вести переговори, але не з тією Росією, яка у нас є на цей час з нацистською Росією», – заявив Зеленський.

При цьому він переконаний, що президент РФ Володимир Путін не хоче миру.
 
«Я не впевнений, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але насамперед своєму суспільству, своїй країні. Знаю, що деякі пропонують сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу, про що домовлятися», – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський розповів, чи змінять хід війни ракетні удари РФ по Україні.

Напередодні Арестович повідомив, на коли Росія готує серйозну атаку. Зима може видатися складною для ЗСУ, тому що армія РФ спробує перехопити ініціативу на полі бою. Окупанти сподіваються на те, що їм вдасться змінити ситуацію на фронті у січні завдяки тисячам ув'язнених. 

До слова, найважча ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, там ворог намагається прорвати нашу оборону. Окупанти змінили тактику бою за Бахмут: стали відомі цілі ворога. Замість класичних батальйонів створюють штурмові загони, у складі яких діють невеликі групи по 10-15 людей.

Раніше Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого.

Нагадаємо, що Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче.

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Теги: путін переговори росія Володимир Зеленський війна

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