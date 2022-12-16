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Путін доручив ліквідувати Зеленського: реакція Кремля на скандальну публікацію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путін доручив ліквідувати Зеленського: реакція Кремля на скандальну публікацію
Пєсков спростував висунуті звинувачення
фото з відкритих джерел

Прессекретар президента РФ категорично спростував висунуті звинувачення в організації замаху на вбивство Зеленського

Глава пресслужби президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на матеріал, опублікований у газеті The Wall Street Journal, де йдеться про те, що на початку «спецоперації» глава Кремля Путін нібито розпорядився Кадирову ліквідувати Верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського.

Прессекретар президента РФ категорично спростував висунуті звинувачення в організації замаху на вбивство. Як Пєсков заявив журналістам ТАСС, інформація, розміщена в WSJ – «повна нісенітниця» і не відповідає дійсності.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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Теги: Володимир Зеленський Дмитро Пєсков путін Рамзан Кадиров вбивство війна

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