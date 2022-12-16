Путін доручив ліквідувати Зеленського: реакція Кремля на скандальну публікацію

Прессекретар президента РФ категорично спростував висунуті звинувачення в організації замаху на вбивство Зеленського

Глава пресслужби президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на матеріал, опублікований у газеті The Wall Street Journal, де йдеться про те, що на початку «спецоперації» глава Кремля Путін нібито розпорядився Кадирову ліквідувати Верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського.

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Прессекретар президента РФ категорично спростував висунуті звинувачення в організації замаху на вбивство. Як Пєсков заявив журналістам ТАСС, інформація, розміщена в WSJ – «повна нісенітниця» і не відповідає дійсності.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

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Раніше повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.