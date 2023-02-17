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Зеленський провів зустріч з прем'єром Нідерландів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів зустріч з прем'єром Нідерландів (відео)
фото скріншот відео

Президент подякував Рютте за цю підтримку України 

Сьогодні, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Нідерланди є одним із лідерів у військовій, фінансовій, гуманітарній сфері та юридичній допомозі нашій державі. Усі українці завжди будуть вдячні за цю підтримку й ніколи не забудуть про неї», – зазначив він.

Президент провів особисту розмову з Рютте, а також відбулася двостороння зустріч з нідерландською делегацією.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вдруге від початку повномасштабної війни прибув до Києва. За даними ЗМІ, після зустрічі з Зеленським Рютте також проведе переговори з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Теги: відео переговори президент Володимир Зеленський українці Нідерланди міністр

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