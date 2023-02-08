Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1
Три країни спільно забезпечуватимуть постачання танків Україні
Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю щодо передачі Україні приблизно сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у своєму Twitter.
«Нідерланди разом із Німеччиною та Данією забезпечать постачання Україні щонайменш сотні бойових танків Leopard-1A5. Вони потрібні українцям для опору російській агресії. Нідерланди зроблять фінансовий внесок та допоможуть персоналом», – зазначив він.
The Netherlands, together with Germany and Denmark, will supply at least 100 Leopard-1A5 battle tanks to #Ukraine. The Ukrainians need them in their resistance against Russian aggression. The Netherlands will make a financial and personnel contribution. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 7, 2023
Паралельно заяву опублікувало Міноборони Данії, деталізувавши, що початково планують передати близько 80 бойових машин, а перші танки будуть приведені у належний стан вже за кілька місяців. За неофіційними даними данського DR, йдеться у тому числі про колишні данські «Леопарди», які у 2010 році зняли з озброєння і продали назад німецькому виробнику, де вони і залишаються на складах. Тепер Данія допоможе модернізувати їх, щоб передати Україні.
Спільну заяву трьох країн у своєму Twitter виклала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
«У подальші місяці Україна отримає щонайменш сотню Leopard 1A5, включно з необхідним логістичним забезпеченням та навчанням. Данія, Німеччина і Нідерланди надають модернізовані танки з промислових складів, перші будуть надані за кілька місяців… Ініціатива включає навчання на Leopard-1A5, а також надання запчастин і боєприпасів», – йдеться в заяві.
Together with Germany and Denmark, the Netherlands are providing Ukraine with at least 100 refurbished Leopard 1A5 tanks from industrial stocks. We remain determined to support— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 7, 2023
Ukraine in their fight against the Russian aggression. pic.twitter.com/3O0ukQ6TZv
Також у документі зазначається, що ініціатива відкрита для інших зацікавлених союзників і що Бельгія вже висловлювала до неї інтерес.
До відома, експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard.
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