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Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1
фото: Michael Sohn

Три країни спільно забезпечуватимуть постачання танків Україні

Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю щодо передачі Україні приблизно сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у своєму Twitter.

«Нідерланди разом із Німеччиною та Данією забезпечать постачання Україні щонайменш сотні бойових танків Leopard-1A5. Вони потрібні українцям для опору російській агресії. Нідерланди зроблять фінансовий внесок та допоможуть персоналом», – зазначив він.

Паралельно заяву опублікувало Міноборони Данії, деталізувавши, що початково планують передати близько 80 бойових машин, а перші танки будуть приведені у належний стан вже за кілька місяців. За неофіційними даними данського DR, йдеться у тому числі про колишні данські «Леопарди», які у 2010 році зняли з озброєння і продали назад німецькому виробнику, де вони і залишаються на складах. Тепер Данія допоможе модернізувати їх, щоб передати Україні.

Спільну заяву трьох країн у своєму Twitter виклала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

«У подальші місяці Україна отримає щонайменш сотню Leopard 1A5, включно з необхідним логістичним забезпеченням та навчанням. Данія, Німеччина і Нідерланди надають модернізовані танки з промислових складів, перші будуть надані за кілька місяців… Ініціатива включає навчання на Leopard-1A5, а також надання запчастин і боєприпасів», – йдеться в заяві.

Також у документі зазначається, що ініціатива відкрита для інших зацікавлених союзників і що Бельгія вже висловлювала до неї інтерес.

До відома, експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard.
 
 

Теги: танки озброєння Данія Нідерланди Німеччина

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