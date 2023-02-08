Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1

Три країни спільно забезпечуватимуть постачання танків Україні

Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю щодо передачі Україні приблизно сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у своєму Twitter.

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«Нідерланди разом із Німеччиною та Данією забезпечать постачання Україні щонайменш сотні бойових танків Leopard-1A5. Вони потрібні українцям для опору російській агресії. Нідерланди зроблять фінансовий внесок та допоможуть персоналом», – зазначив він.

The Netherlands, together with Germany and Denmark, will supply at least 100 Leopard-1A5 battle tanks to #Ukraine. The Ukrainians need them in their resistance against Russian aggression. The Netherlands will make a financial and personnel contribution. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine Будь ласка, читайте текст після реклами February 7, 2023

Паралельно заяву опублікувало Міноборони Данії, деталізувавши, що початково планують передати близько 80 бойових машин, а перші танки будуть приведені у належний стан вже за кілька місяців. За неофіційними даними данського DR, йдеться у тому числі про колишні данські «Леопарди», які у 2010 році зняли з озброєння і продали назад німецькому виробнику, де вони і залишаються на складах. Тепер Данія допоможе модернізувати їх, щоб передати Україні.

Спільну заяву трьох країн у своєму Twitter виклала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

«У подальші місяці Україна отримає щонайменш сотню Leopard 1A5, включно з необхідним логістичним забезпеченням та навчанням. Данія, Німеччина і Нідерланди надають модернізовані танки з промислових складів, перші будуть надані за кілька місяців… Ініціатива включає навчання на Leopard-1A5, а також надання запчастин і боєприпасів», – йдеться в заяві.

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Together with Germany and Denmark, the Netherlands are providing Ukraine with at least 100 refurbished Leopard 1A5 tanks from industrial stocks. We remain determined to support

Ukraine in their fight against the Russian aggression. pic.twitter.com/3O0ukQ6TZv — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 7, 2023

Також у документі зазначається, що ініціатива відкрита для інших зацікавлених союзників і що Бельгія вже висловлювала до неї інтерес.

До відома, експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard.



