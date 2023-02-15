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Нідерланди анонсували важливу допомогу Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нідерланди анонсували важливу допомогу Україні
фото ілюстративне

Амстердам відправить Україні тисячі боєприпасів для танків Leopard 2

Уряд Нідерландів передасть Україні боєприпаси для основних бойових танків Leopard 2. Цю інформацію підтвердила міністр оборони Кайса Оллонгрен, передає De Telegraaf.

Міністерка назвала цю підтримку «значним внеском», проте не уточнила кількість снарядів, що поїдуть в Україну. 

 Під час прес-конференції в штаб-квартирі НАТО 15 лютого глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що Нідерланди планують відправити нашим Збройним силам 20 тисяч боєприпасів.

Оллонгрен зазначила, що, не маючи власних танків, її держава хоче зробити інший внесок у «танкову коаліцію». Зокрема, шляхом передачі снарядів і проведення навчання для українських захисників.

«Це має вирішальне значення. Немає особливого сенсу в тому, щоб просто доставити танки. Ми повинні надати повний пакет. Окрім підготовки українських військових, існує потреба в амуніції та запчастинах. У танковій коаліції Нідерланди – єдина країна, яка не має танків, але ми запропонували допомогу з навчанням на додаток до амуніції та запасних частин. Разом ми можемо забезпечити те, що потрібно Україні», – додала вона.

Раніше Нідерланди пропонували обговорити питання винищувачів для України, але є умова.

Теги: Нідерланди війна росія окупанти Україна

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