Нідерланди анонсували важливу допомогу Україні

Амстердам відправить Україні тисячі боєприпасів для танків Leopard 2

Уряд Нідерландів передасть Україні боєприпаси для основних бойових танків Leopard 2. Цю інформацію підтвердила міністр оборони Кайса Оллонгрен, передає De Telegraaf.

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Міністерка назвала цю підтримку «значним внеском», проте не уточнила кількість снарядів, що поїдуть в Україну.

Під час прес-конференції в штаб-квартирі НАТО 15 лютого глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що Нідерланди планують відправити нашим Збройним силам 20 тисяч боєприпасів.

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Оллонгрен зазначила, що, не маючи власних танків, її держава хоче зробити інший внесок у «танкову коаліцію». Зокрема, шляхом передачі снарядів і проведення навчання для українських захисників.

«Це має вирішальне значення. Немає особливого сенсу в тому, щоб просто доставити танки. Ми повинні надати повний пакет. Окрім підготовки українських військових, існує потреба в амуніції та запчастинах. У танковій коаліції Нідерланди – єдина країна, яка не має танків, але ми запропонували допомогу з навчанням на додаток до амуніції та запасних частин. Разом ми можемо забезпечити те, що потрібно Україні», – додала вона.

Раніше Нідерланди пропонували обговорити питання винищувачів для України, але є умова.