До Києва приїхав прем'єр Нідерландів

Востаннє прем'єр-міністр Нідерландів відвідував місто в липні минулого року

Сьогодні, 17 лютого, з робочим візитом до Києва приїхав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Про це повідомляє NOS.

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«Прем’єр-міністр Рютте перебуває в Києві з візитом. Сьогодні вранці він відвідав Стіну пам'яті загиблих за Україну в українській столиці, де поклав вінок. На сьогодні заплановано візит до президента України Зеленського», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що востаннє прем'єр-міністр Нідерландів відвідував місто в липні минулого року.

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Як повідомлялося, уряд Нідерландів передасть Україні боєприпаси для основних бойових танків Leopard 2. Під час прес-конференції в штаб-квартирі НАТО 15 лютого глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що Нідерланди планують відправити нашим Збройним силам 20 тисяч боєприпасів.

Раніше Нідерланди пропонували обговорити питання винищувачів для України, але є умова.