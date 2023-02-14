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Нідерланди пропонують обговорити питання винищувачів для України, але є умова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нідерланди пропонують обговорити питання винищувачів для України, але є умова
фото ілюстративне

Кайса Оллонґрен: «Українська сторона знає, що це питання вимагає часу»

Нідерланди вважають, що дискусія довкола надання Україні винищувачів має відбуватися у закритому форматі. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

Вона також прокоментувала можливість надання Україні винищувачів F-16. Вона зазначила, що учасники Контактної групи «Рамштайн» мають «дуже інтенсивні контакти з повітряними силами ЗСУ» з цього питання.

За словами Оллонґрен, західні партнери завжди сприймають запити від України дуже серйозно. «Це правда, що вони просять F-16. Це комплексна зброя, ми маємо обговорити це з нашими партнерами, зокрема зі США. Маємо подумати про здійсненність такого запиту, це щось таке, що вимагає часу. Треба обговорити, що можливо, що ні, які можуть бути наслідки, як ми можемо почати таку операцію. Ось де ми є на цьому етапі. Українська сторона знає, що це питання вимагає часу», – зазначила вона.

За словами міністерки, питання про постачання бойових літаків не можна порівнювати з танками, які будуть скоро доставлені в Україну.

Водночас генсек НАТО Єнс Столнтеберг перед черговим «Рамштайном» зазначив, що топпріоритет для країн — надати важку зброю.

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Теги: винищувач Нідерланди зброя

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