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Розпад Росії не за горами? Зеленський озвучив свою позицію

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Розпад Росії не за горами? Зеленський озвучив свою позицію
скріншот з відео

«Якби вони думали про свою країну, не було б війни»

В України немає часу думати над майбутнім РФ, адже українці намагаються вижити. Про це під час пресконференції 24 лютого з нагоди роковин початку війни в Україні сказав президент Володимир Зеленський.

Зеленський вважає, що розмови у світі про те, що буде після поразки Росії, інформаційно йдуть на користь Україні.

«Це важливо, але заяви світових лідерів завжди спираються на атмосферу в суспільстві. Це сигнал нам, що більшість держав, принаймні Європи, вірять у перемогу України, а отже – у поразку Москви», – сказав президент.

У той же час Зеленський наголосив, що йому все одно, що буде з Росією.

«Чесно, мені все одно (що буде з Росією – Главком). У них є своя держава і вони повинні думати про свою державу. Якби вони думали про свою країну, не було б війни. Якби вони просто думали про свою свободу слова, демократію, економічні реформи, про людей, щоб вони не були жебраками, щоб у них не було рабства і так далі, вони були б багатою державою. От і все, але на все це потрібен час. Коли нам думати про окупацію якоїсь держави? Ми думаємо про себе», – заявив президент.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що найближчим часом відбудеться розвал Росії і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан. 

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Теги: Володимир Зеленський тероризм війна росія

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