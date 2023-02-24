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Зеленський розповів, якими бачить перемовини щодо миру

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський розповів, якими бачить перемовини щодо миру
скріншот з відео

Президент Зеленський нагадав про злочини, які здійснили і продовжують чинити війська Росії в Україні

Україна оприлюднила на G20 свою «формулу миру» і запропонувала конкретні кроки для її досягнення. Команда президента від початку широкомасштабної агресії РФ працює над встановленням миру. Про це під час пресконференції 24 лютого з нагоди роковин початку війни в Україні сказав президент Володимир Зеленський.

«Я б хотів, щоб до цієї формули приєдналися країни Латинської Америки, Африки, Індія і, навіт,  Китай», – наголосив глава держави.

Зеленський нагадав про злочини, які здійснили і продовжують чинити війська Росії в Україні.

«Всі знають, що тут наробила РФ: окупація Запорізької АЕС, блокування Азовського моря і всіх ланцюжків продовольчої безпеки, ви знаєте всі ці пункти. Війна і катування, війна і ґвалтування – невже це має прийти в кожну домівку світу, аби люди вже нарешті оцінили наслідки цієї кривавої війни?» – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки.

«Тому до моменту фіксації перемоги необхідно виконати всі ці пункти («формули миру» – Главком) – пункти поваги до України», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки. 

Нагадаємо, генеральна Асамблея ООН підтримала українську формулу миру.

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