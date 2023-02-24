Зеленський назвав найстрашніший момент війни

«Ми побачили, що диявол не десь, а на землі»

Президент України Володимир Зеленський розповів про найстрашніший день від початку війни. Про це він сказав під час пресконференції «Лютий. Рік незламності» у річницю повномасштабного російського вторгнення.

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«Напевно, Буча. Те, що я побачив у момент, коли її деокупували – було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь, а на землі», – сказав він.

Також президента запитали про найбільшу його помилку.

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«Я не знаю, мені здається, їх було достатньо. Я кожен день роблю вибір, зранку до ночі. Я жива людина, як би хто там не хотів (легкий смішок, – «Главком»). Я щоденно помиляюсь, я впевнений. Головне щоби у мене як у президента не було фатальних помилок через які я можу втратити державу. Слава богу такої помилки не було», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, першого дня вторгнення, 24 лютого, у Бучу зайшли російські війська. Сповнена терору і свавілля окупація тривала 33 дні, а саме місто стало одним з найяскравіших символів жахіть російського вторгнення. ЗСУ відновили контроль над містом 31 березня 2022 року.

Тоді загинуло понад 420 жителів міста. Точна кількість жертв невідома. За даними, опублікованими 7 квітня, 90 % жертв серед мирних жителів міста загинули внаслідок розстрілів росіянами

До слова, сьогодні рівно рік, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні. У всьому світі відбуваються велелюдні протести. До них долучаються як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.