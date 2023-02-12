Данілов спрогнозував сценарій розпаду Росії

Олексій Данілов: «Росія стане набагато меншою і, можливо, тоді в неї з'явиться якийсь розум»

Найближчим часом відбудеться розвал Росії і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан. Про це заяви секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Данілов прогнозує, що країна-агресорка незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він провів аналогію із подіями 1991 року, коли представники деяких держав говорили, що Україна не може існувати самостійно.

«Це був виступ президента Буша 1 серпня 1991 року, і через 18 днів луснув СРСР, як стиглий херсонський кавун. Те саме буде і з Росією. Це буде обов'язково. Вона стане набагато меншою і, можливо, тоді в неї з'явиться якийсь розум», – сказав секретар РНБО.

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Данілов також підкреслив, що Росія – колоніальна країна, яка не зможе існувати в нинішньому вигляді. За його словами, такі зміни відбудуться за будь-яких обставин.

«Буде вільна Ічкерія, Татарстан, Дагестан – все це буде найближчим часом, і до цього треба готуватися і не вдавати, що якщо у них є ядерна зброя, то цього не станеться», – додав Данілов.

До відома, провідні спеціалісти Центру стратегії та безпеки імені Брента Скоукрофта (організація у складі Атлантичної ради) провели дослідження щодо рушійних сил кардинальних світових змін упродовж найближчих десяти років, взявши за основу опитування експертів з питань форсайту.

Один з прогнозів дослідження безпосередньо стосується Росії. На думку західних експертів, Росію може чекати розпад упродовж найближчого десятиліття, оскільки війна Кремля проти України може призвести до серйозних потрясінь в державі з найбільшим арсеналом ядерної зброї на планеті.

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При цьому респонденти очікують, що до 2033 року Росія або стане неспроможною державою (failed state), або розвалиться (46% респондентів). Більше 21% респондентів прогнозують, що до 2033 року Росія стане неспроможною державою, і ця цифра удвічі перевищує процентне співвідношення для наступного за поширеністю вибору – Афганістану.