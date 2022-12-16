Зеленський розповів, коли Україна оговтається від ракетного удару РФ

Зеленський закликав представників обласної та місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок чергового ракетного удару РФ аварійні відключення електрики були застосовані у всій країні – у більшості міст і регіонів. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення.

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Так, у Києві та 14 областях також як наслідок відключень енергії зупинилося водопостачання.

Президент запевнив, що енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати й роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання.

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«На це потрібен час. Але це буде. Прошу всіх наших людей зараз проявити терпіння і дякую кожному й кожній, чия робота – це в будь-який час і за будь-яких обставин повертати нормальність життя», – зазначив глава держави.

Також Зеленський закликав представників обласної та місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності, співпрацювати з бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи «Пунктів незламності».

«І прошу кожного зараз – звичайно, за можливості – подбати про тих, кому найскладніше... Про літніх людей, родини з дітьми, переселенців із районів бойових дій чи з окупованої території. Якщо можете допомогти, будь ласка, допомагайте», – підсумував він.

Нагадаємо, масований ракетний удар російських терористів сьогодні спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.