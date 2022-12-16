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Чергова спроба геноциду: Шмигаль розповів про наслідки ракетного удару РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чергова спроба геноциду: Шмигаль розповів про наслідки ракетного удару РФ
Шмигаль: «Сьогодні російські терористи вже вдев’яте обстріляли об’єкти нашої енергетичної інфраструктури»
фото: пресслужба ДСНС

Енергетикам необхідно більше обладнання, адже знову є пошкоджені енергетичні об’єкти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розцінює ранкову ракетну атаку Росії як чергову спробу вчинити геноцид українського народу. Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду у п'ятницю.

«Сьогодні російські терористи вже вдев’яте обстріляли об’єкти нашої енергетичної інфраструктури. Ми розцінюємо цю терористичну діяльність російського керівництва як чергову спробу вчинити геноцид українського народу», – сказав Шмигаль.

За словами голови уряду, українські сили ППО як завжди були на висоті та не дали ворогу занурити країну у темряву. «Збито 60 із 76 ракет. Дякуємо за це захисникам українського неба», – підкреслив Шмигаль.

Водночас прем’єр-міністр наголосив, що українським оборонцям потрібно більше зброї, а енергетикам необхідно більше обладнання, адже знову є пошкоджені енергетичні об’єкти: високовольтні підстанції та генерація. «Світ однозначно має відреагувати на ці дії Росії швидкими та рішучими кроками. Ми закликаємо партнерів до дій, аби не допустити геноциду нашого народу на очах усього світу. Нам потрібна зброя для захисту наших людей, нашої інфраструктури та критично важливих об’єктів. Мають бути сильні та адекватні санкції за кожен обстріл. Це питання виживання України… Знову спостерігається серйозний дефіцит потужностей в енергосистемі. І наразі практично по всій країні застосовуються екстрені відключення», – сказав очільник уряду.

Нагадаємо, масований ракетний удар російських терористів сьогодні спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.

Раніше Шмигаль закликав французький бізнес вийти з російського ринку

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Теги: міністр зброя геноцид санкції бізнес Франція обстріл Україна Денис Шмигаль

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