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Зеленський розповів про ситуацію на передовій

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський розповів про ситуацію на передовій
фото: Офіс президента

Зеленський також подякував 81 окремій десантно-штурмовій бригаді за героїчне звільнення населених пунктів Донецької області

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. ЗСУ майстерно вирішують завдання, які ставить командування. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні вночі 21 вересня.

«Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива - за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування», - зазначив глава держави.

Зеленський також подякував 81 окремій десантно-штурмовій бригаді за героїчне звільнення населених пунктів Донецької області, а 93 окремій механізованій бригаді - за потужну оборону Бахмута й Соледара.

Окрім цього, президент додав, що Україна продовжує здійснювати стабілізаційні заходи на деокупованих територіях.

За його словами, під час цього фіксують чергові звірства російської армії.

Нагадаємо, 20 вересня російські ЗМІ рясніли новинами про термінове відеозвернення Путіна та Шойгу, можливе оголошення часткової мобілізації в Росії.

Українці в соцмережах цілий вечір тролили Путіна в очікуванні виступу.

Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон.

А російські пропагандистські телеканали без пояснень зняли анонс виступу глави Кремля Володимира Путіна, який був запланований сьогодні ввечері.

Теги: військові звільнення президент Україна

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