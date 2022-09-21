Ситуація на фронті показує, що ініціатива – за нами: звернення Зеленського

Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро виконують завдання, які ставить перед ними командування, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні вночі 21 вересня.



Зеленський почав звернення з того, що навіть у таких важких умовах Україна допомагає іншим державам. Саме тому він взяв участь у засіданні високого рівня щодо продовольчої безпеки на полях чергової Генасамблеї ООН.

За його словами, Україна бере участь у реалізації Продовольчої програми ООН і допомагає країнам Африки. Україна відновила морський аграрний експорт, і це дає змогу експортувати українську аграрну продукцію країнам уже на трьох континентах.

«Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро виконують завдання, які ставить перед ними командування. Хочу сьогодні особливо відзначити 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду – за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині. А також 93-тю окрему механізовану бригаду – за героїчну оборону Бахмута і Соледара. Дякую вам! Дякую всім нашим героям!», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що потрібно більше підтримки для Збройних Сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для СБУ, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Як повідомлялося, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. Сальдо також заявив, що вважаю за необхідне створення та формування на території окупованої Херсонської області «добровольчих батальйонів» для участі у війні проти України.