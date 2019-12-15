Зеленський шукає нових контактів з Трампом в надії створити нові канали зв’язку, – The New York Times



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український лідер і його команда намагаються різними способами відновити себе в якості важливого союзника з предметним порядком денним

Президент України Володимир Зеленський шукає нових контактів з американським лідером Дональдом Трампом, зокрема його союзники зустрілися з лобістами, які мають тісні зв’язки з адміністрацією Білого дому, в надії створити нові канали зв’язку.

Про це повідомляє NYT.

За даними видання, Зеленський все ще сильно залежить від американської допомоги. Він сигналізує про те, що він і його офіційні особи не будуть допомагати в процесі імпічменту Трампа.

Відзначається, що український лідер і його команда намагаються різними способами відновити себе в якості важливого союзника з предметним порядком денним, який заслуговує на увагу і підтримки Вашингтона.

Проте, навіть візит Зеленського в Білий дім, якщо він відбудеться, ризикує стати не стільки тріумфом для Зеленського, скільки великим поклоном Трампу. Він міг би привести це як доказ того, що ніколи не пов’язував такий візит або американську військову допомогу Україні з розслідуваннями, які принесуть йому політичну вигоду.

Видання підкреслює, що українська сторона демонструє важливість американської підтримки і бажання більшого від Трампа. Але чиновники адміністрації Трампа в приватному порядку сказали українцям, що сам президент США буде сигналізувати про підтримку або через Twitter, або, можливо, навіть запросить Зеленського відвідати Білий дім в наступному місяці.

Команду Зеленського зараз турбує питання військової допомоги з боку США, яку Київ ще не отримав в повному обсязі, і санкції проти російського «Північного потоку-2».

«Це ті питання, які можуть допомогти пояснити, чому українці розглядають можливість посилення свого лобіювання у Вашингтоні, незважаючи на потенційні політичні та фінансові витрати», – підкреслює NYT.

Нагадаємо, Україна закликала США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».