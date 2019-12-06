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    Думки вголос

    Навіщо Джуліані прилетів до України

    • Андрій Золотарьов

      Політтехнолог

    • Розсилка
    Навіщо Джуліані прилетів до України

    Вже найближчим часом нас можуть чекати нові сенсації, які кардинальним чином вплинуть на світову політику

    Мовою оригіналу

    Рудольф Джулиани, личный адвокат Дональда Трампа, прилетал в Киев. По данным NYT, «Руди» приехал для подготовки документальных программ по делу об
    импичменте американского президента.

    Однако, главная цель визита одного из ближайших соратников Трампа - гораздо интереснее, чем просто съемки документального сериала. Вряд ли, Джулиани решил перелететь океан только ради съемок кино. Кино по всей видимости служит прикрытием другой, более важной истории.

    Зачем все-таки прилетел Джулиани? Первой, о которой написали СМИ, была встреча Джулиани с нардепом Деркачем.

    Тем самым Деркачем, который инициировал уголовное дело о вмешательстве в выборы Президента США. А также пару месяцев назад вышел с фактами по Бурисме и Байденами, сливом переписки сотрудников НАБУ и посольства США. Именно от Деркача стало известно о:

    • подконтрольности НАБУ посольским;
    • вмешательстве украинских чиновников и правоохранительных органов в выборы Президента США;
    • новых фактах скандальной истории с Бурисмой и Байденами.

    Почему у Деркача на руках оказалось больше информации, чем у правоохранителей – вопрос второго порядка?

    Главный же вопрос: за чем личный адвокат Трампа прилетел к Деркачу? Да еще в какое время - во время процесса импичмента Трампу.

    Судя по опубликованной Деркачем информации по международной коррупции а также вмешательстве в выборы в США (а нам показали, уверен, лишь вершину айсберга), он владеет банковскими выписками, материалами уголовных производств, почтовыми переписками и другой информацией, которая может стать спасательным кругом для Трампа сейчас и политической гильотиной для Байдена на выборах-2020

    Вот за чем приехал Джулиани. Вот почему первым делом встретился с Деркачем.

    Учитывая особое место Украины в этом резонансном процессе, можно уверенно сказать
    - в ближайшее время нас могут ждать новые сенсации, которые кардинальным образом повлияют на мировую политику.

    Джерело: блог Андрія Золотарьова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США Дональд Трамп корупція Андрій Деркач Рудольф Джуліані
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