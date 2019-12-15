США можуть виділити $1 млрд на енергетичну безпеку Європи, в тому числі України



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Американські компанії можуть почати будувати енергетичну інфраструктуру у Центральній і Східній Європі, зокрема, і в Україні

Кошти дозволять диверсифікувати потоки природного газу та зменшити залежність від російських енергоресурсів

Конгрес США може прийняти законопроект, який передбачає виділення 1 млрд доларів на енергобезпеку країн Центральної та Східної Європи, в тому числі України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що під час візиту до США на зустрічах з членами Конгресу віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба виступив за ухвалення вже внесеного проєкту закону США щодо енергетичної безпеки Європи, який невдовзі розглядатиметься. Він надасть близько 1 мільярда доларів США американським компаніям для побудови енергетичної інфраструктури у Центральній і Східній Європі, зокрема, і в Україні.

Це дозволить диверсифікувати потоки природного газу та зменшити залежність від російських енергоресурсів. Дмитро Кулеба наголосив на стратегічній важливості диверсифікації енергетики у Європі.

«Йдеться не лише про Україну, а про стратегічний баланс у всьому регіоні, зокрема, про вплив Росії у Центральній Європі та на Західних Балканах», — зазначив Кулеба.

Кулеба також закликав США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

Як повідомлялося, 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила проєкт військового бюджету на 2020 фіскальний рік. Цей проєкт серед іншого містить також санкції проти газопроводу «Північний потік-2» та причетних до його спорудження компаній. Сам законопроєкт ще має схвалити Сенат, а вже потім підписати президент США.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголошує, що схвалені в конгресі США санкції стосовно газопроводів «Північний потік-2» різко ускладнять будівництво російської труби.