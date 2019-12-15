Росіяни готували провокацію з двійником Зеленського, – ЗМІ



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Двійник Володимира Зеленського Умід Ісабаєв

Пародист відмовився від запропонованих $500 за відверту брехню

Російські пропагандисти планували підставити президента України Володимира Зеленського фейком про буцімто його рідного брата, що живе у Москві. За це його двійникові з Узбекистану Уміду Ісабаєву навіть пропонували 500 доларів.

Про заплановану провокацію повідомило видання «РБК-Україна» з посиланням на продюсера узбека Володимира Єросяна.

Що правда черговий «геніальний» фейк російської пропаганди з тріском провалився. Все через те, що Ісабаєв відмовився від участі у такій провокації.

«Провокація полягала б у тому, щоб Умід заявив, що його батько за молодості бував в Україні і, можливо, Володимир Зеленський не просто схожий на Уміда, а є його єдинокровним братом», – заявив продюсер.

Втім пародист відмовився від запропонованих 500 доларів за відверту брехню, яка могла негативно вплинути на його репутацію та образити членів його сім’ї.

Вперше Уміда Ісабаєва помітили користувачі московського метро після обрання Володимира Зеленського. Він їм аж дуже нагадував президента України. Після цього узбек став дуже популярним у соціальних мережах.

До цього він був звичайним маляром, але опісля все змінилося. Він став пародіювати Зеленського, а нещодавно його навіть запросили знятися для ролі українського президента у російському фільмі про нього.

Нагадаємо, двійник Зеленського поставив йому тільки одне питання.