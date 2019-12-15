Краще б Помпео зустрівся із Зеленським, – конгресмен Кітінг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державний секретар США Майк Помпео

Конгрес США хотів би продемонструвати світу, що Вашингтон зацікавлений у підтримці України – Кітінг

Він зазначив, що зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з американською владою відразу після нормандського саміту за участю президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського викликала його занепокоєння.

Зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з державним секретарем США Майком Помпео і президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні відразу після нормандського саміту викликала інтерес і занепокоєння, заявив 14 грудня російській службі «Голосу Америки» голова підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики та навколишнього середовища Палати представників Конгресу США демократ Вільям Кітінг.

«Яка ваша оцінка недавніх зустрічей російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова з президентом Трампом і держсекретарем Помпео у Вашингтоні?» – запитав журналіст.

«Я повинен сказати, що ця зустріч викликала мій інтерес через те, що вона відбулася за кілька годин після паризьких переговорів у нормандському форматі і своїм форматом – зазвичай зустрічаються міністр і держсекретар, але тут до них приєднався президент. Цей збіг викликає занепокоєння – ми у Конгресі хотіли б продемонструвати решті світу, що Сенат і Палата представників, республіканці і демократи, проявляють велику зацікавленість у підтримці України. Це важливо для нашої безпеки, для наших союзників, для демократії в Україні. Краще б така зустріч відбулася з президентом Зеленським», – сказав конгресмен.

Нагадаємо, конгресмен-демократ від штату Нью-Джерсі Джефф ван Дрю, який виступає проти імпічменту президента США Дональда Трампа, планує в найближчі дні перейти в Республіканську партію.

Як повідомлялося, очільник юридичного комітету Сенату США республіканець Ліндсі Грем заявив, що зробить все можливе, щоб справа про імпічмент президента США Дональда Трампа швидко завершилася.