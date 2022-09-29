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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про захист і використання лісів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про захист і використання лісів
Місцевим органам доручено розробити програми, спрямовані на масштабне заліснення регіонів
фото ілюстративне

Уряд за пів року має розробити документ щодо перегляду розміру площ насадження лісу та санітарних рубок лісу

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 29 вересня щодо охорони, захисту, використання та відтворення лісів України в особливий період. Відповідний указ №675/2022 опублікований на сайті Офісу президента.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 2022 року «Про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період», – йдеться в документі.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів у шестимісячний строк має розробити низку законопроєктів, зокрема «Про оцінку впливу на довкілля», стосовно перегляду розміру площ насадження лісу та санітарних рубок лісу в контексті застосування оцінки впливу на довкілля, а також проєкт закону щодо посилення адміністративної відповідальності за невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Уряд у шестимісячний строк після скасування воєнного стану розробити та затвердити державну цільову програму підвищення пожежної безпеки у сфері лісового господарства включно із лісогосподарськими підприємствами сфери управління Міністерства оборони.

Також Кабміну доручено опрацювати питання щодо удосконалення системи оподаткування лісових земель шляхом формування Єдиного лісового податку та усунення подвійного оподаткування та щодо створення державного фонду розвитку лісового господарства та створення єдиного державного суб’єкта господарювання з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів шляхом реорганізації державних унітарних комерційних підприємств, які перебувають у сфері управління Державного агентства лісових ресурсів України.

Водночас місцевим органам виконавчої влади доручено за участю органів місцевого самоврядування у тримісячний строк здійснити розроблення та затвердження регіональних програм, спрямованих на масштабне заліснення регіонів.

Раніше повідомлялося, що державне лісагентство спростило закупівлю дров.

А населення територій, що прилягають до зони проведення воєнних дій, забезпечать дровами на період опалювального сезону.

Теги: ліс Володимир Зеленський РНБО указ

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