Уряд забезпечить дровами частину українців: деталі

Забезпеченням людей дровами займатимуться обласні військові адміністрації

Населення територій, що прилягають до зони проведення воєнних дій, забезпечать дровами на період опалювального сезону. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безкоштовною деревиною, щоб кожна сім'я мала можливість зігріти будинок протягом осінньо-зимового періоду. Витрати на закупівлю та доставку деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенції з державного бюджету», – йдеться у повідомленні.

Таким чином військові адміністрації Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей забезпечать місцеве населення паливом на період опалювального сезону.

Субвенції планується розподіляти пропорційно, згідно з наданими обласними військовими адміністраціями пропозиціями.

Проєкт буде у межах видатків, передбачених Мінреінтеграції в обсязі 562,5 млн грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров. Відтепер їх може придбати кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво. Для цього необхідно лише написати заяву й оплатити замовлення.