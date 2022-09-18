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Лукашенко із дровами став героєм пародії (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лукашенко із дровами став героєм пародії (відео)
Лукашенко у виконанні Юрія Великого
фото: скріншот із відео

Комік Юрій Великий висміяв диктатора, який хоче обігріти Європу

Актор Студії «Квартал 95» Юрій Великий потішив українців черговою влучною пародією. Цього разу він висміяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У полі зору Великого опинилося нещодавнє відео, на якому Лукашенко з бізнесменом Сергієм Тетеріним рубають дрова і обговорюють ситуацію у Європі.

Зокрема, Лукашенко говорить, що вони нарубають дров і не дадуть замерзнути Європі. Великий обіграв слова одіозного псевдопрезидента:

– Не дамо змерзнути Європі, допоможемо нашим братам, може й вони нам колись допоможуть.

– Григорович, та які вони нам там брати у Європі.

– Може навіть й рідні, все залежатиме від того, чим закінчиться спецоперація.

Потім Лукашенко зізнається, що колоти дрова він не дуже сильний, а от наламати дров – це запросто: «Ми оно з Путіним з цією спецоперацією стільки дров наламали, на чотири покоління вистачить».

Окрім дров, Великий у ролі Лукашенка вирішив обігріти Європу, зв'язавши їй светр, а також нагодувати, почистивши картоплі: «Допоможемо нашим братам пережити гуманітарну картоплестрофу».

Нагадаємо, країна-терористка РФ намагається використовувати газ як спосіб тиску на Європу, однак у неї це не надто виходить. При цьому товариш Кремля Лукашенко допомагає відпрацьовувати методичку Путіна.

Таку саму пропагандистську тему Москви наразі транслюють китайські ЗМІ.

До слова, Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

Тим часом ЄС вже має план відмови від російського газу.

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