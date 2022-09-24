Державне лісагентство спростило закупівлю дров

Дрова може придбати кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво

Запастися дровами мешканцям звільнених територій, а також регіонів, де відсутнє централізоване теплопостачання, стане легше та швидше. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров. Відтепер їх може придбати кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво. Для цього необхідно лише написати заяву й оплатити замовлення», – йдеться в повідомленні.

Отримати контактну інформацію про найближче лісництво можна у відповідного обласного управління лісового та мисливського господарства. Зокрема:

Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (056) 726-71-75;

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (0612) 95-16-85;

Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (057) 716-05-52;

Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (0552) 26-29-87.

Контактну інформацію інших територіальних відділень Держлісагентства можна знайти на його офіційному сайті в розділі «Територіальні органи».

Також триває робота над створенням інтернет-магазину «ДроваЄ», де громадяни зможуть замовити дрова, не виходячи з дому. Для їх покупки необхідно буде виконати кілька простих кроків:

Зареєструватися на сайті. Обрати лісгосп. Визначитися з типом дров’яної продукції та її об’ємом. Здійснити оплату.

Запуск ресурсу заплановано на жовтень цього року.

Нагадаємо, російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.

В Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки окупанти знищили інфраструктуру для цього.