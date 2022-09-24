Державне лісагентство спростило закупівлю дров
Дрова може придбати кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво
Запастися дровами мешканцям звільнених територій, а також регіонів, де відсутнє централізоване теплопостачання, стане легше та швидше. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров. Відтепер їх може придбати кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво. Для цього необхідно лише написати заяву й оплатити замовлення», – йдеться в повідомленні.
Отримати контактну інформацію про найближче лісництво можна у відповідного обласного управління лісового та мисливського господарства. Зокрема:
- Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (056) 726-71-75;
- Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (0612) 95-16-85;
- Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (057) 716-05-52;
- Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (0552) 26-29-87.
Контактну інформацію інших територіальних відділень Держлісагентства можна знайти на його офіційному сайті в розділі «Територіальні органи».
Також триває робота над створенням інтернет-магазину «ДроваЄ», де громадяни зможуть замовити дрова, не виходячи з дому. Для їх покупки необхідно буде виконати кілька простих кроків:
- Зареєструватися на сайті.
- Обрати лісгосп.
- Визначитися з типом дров’яної продукції та її об’ємом.
- Здійснити оплату.
Запуск ресурсу заплановано на жовтень цього року.
Нагадаємо, російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.
В Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки окупанти знищили інфраструктуру для цього.
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