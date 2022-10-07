Зеленський видав указ про визнання південних Курил територією Японії, окупованою РФ

Конфлікт за Курильські острови, які є споконвічною територією Японії, тягнеться ще з радянських часів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про визнання південних Курильських островів – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї – частиною суверенної території Японії. Текст документу від 7 жовтня опубліковано на сайті глави держави.

«Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації», – йдеться в указі.

Кабінету міністрів Зеленський доручив відповідно до домовленості між урядами України і Японії про встановлення дипломатичних відносин від 26 січня 1992 року виходити в своїй діяльності з позиції, що ці території є невід'ємною частиною суверенної території Японії.

В указі президент посилається на необхідність забезпечення та дотримання норм і принципів Статуту ООН, Декларації ООН про принципи міжнародного права стосовно дружніх відносин та співробітництва між державами, Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року.

Зеленський у вечірньому відеозверненні закликав світ визнати Курильські острови територією Японії, яку окупувала Росія.

«Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Лише так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій», – сказав президент.

Як повідомлялося, Росія починає розбурхувати ще один конфлікт за поділ території, зокрема щодо Курильських островів, які належать Японії.

Нагадаємо, у червні Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів.