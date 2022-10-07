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Зеленський видав указ про визнання південних Курил територією Японії, окупованою РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський видав указ про визнання південних Курил територією Японії, окупованою РФ
Україна визнала Курильські острови територією, окупованою Росією
фото з відкритих джерел

Конфлікт за Курильські острови, які є споконвічною територією Японії, тягнеться ще з радянських часів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про визнання південних Курильських островів – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї – частиною суверенної території Японії. Текст документу від 7 жовтня опубліковано на сайті глави держави.

«Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації», – йдеться в указі.

Кабінету міністрів Зеленський доручив відповідно до домовленості між урядами України і Японії про встановлення дипломатичних відносин від 26 січня 1992 року виходити в своїй діяльності з позиції, що ці території є невід'ємною частиною суверенної території Японії.

В указі президент посилається на необхідність забезпечення та дотримання норм і принципів Статуту ООН, Декларації ООН про принципи міжнародного права стосовно дружніх відносин та співробітництва між державами, Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року.

Зеленський у вечірньому відеозверненні закликав світ визнати Курильські острови територією Японії, яку окупувала Росія.

«Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Лише так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій», – сказав президент.

Як повідомлялося, Росія починає розбурхувати ще один конфлікт за поділ території, зокрема щодо Курильських островів, які належать Японії.

Нагадаємо, у червні Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів.

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Теги: Японія Володимир Зеленський Україна президент

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