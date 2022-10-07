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Ухвалено важливе рішення: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ухвалено важливе рішення: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Президент закликав звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою.

Президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні українська влада ухвалила юридично бездоганне рішення щодо північних територій Японії, які поки що перебувають під російською окупацією. Про це глава держави заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

«Сьогодні ухвалено важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України», – розповів Зеленський.

Він закликав всіх у світі ухвалити аналогічні рішення.

«Росія не має жодного права на ці території. Усі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву», – додав президент.

Зеленський зазначив, що статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти будуть програвати, а народи будуть захищені від будь-яких окупацій.

«Цією війною проти України та проти міжнародного правопорядку Росія поставила себе в умови, за яких це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплене й перебуває нині під контролем Кремля», – резюмував глава держави.

Як повідомлялося, Росія починає розбурхувати ще один конфлікт за поділ території, зокрема щодо Курильських островів, які належать Японії.

Нагадаємо, у червні Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів.

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Теги: Володимир Зеленський росія звільнення відео

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