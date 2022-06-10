Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів

Місце японських рибалок Росія хоче передати своїм компаніям

Представник президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв заявив, що Росія позбавить Японію права добувати рибу біля Курильських островів.

«Ми вже, по суті, обмежили їхнє право (на вилов риби - ред.), причому їхніми зусиллями. Вони відмовилися заплатити за квоти з вилову біля Курильських островів. Відповідно, це право буде у них вилучено», –цитує Трутнєва російський «Інтерфакс».

Москва сподівається, що місце японських рибалок біля південних Курил зможуть зайняти російські компанії.

Нагадаємо, міжурядова угода між Москвою та Токіо про співробітництво у сфері промислу морських живих ресурсів діяла від 1998 року. Вона дозволяла японським рибалкам вести промисел біля південних Курильських островів у рамках квоти, що виділяється Москвою.

Перед цим офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва призупиняє дію російсько-японської угоди про співпрацю в галузі промислу морських живих ресурсів.

Раніше Японія ввела нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. У список обмежень потрапили «Россельхозбанк» і Московський кредитний банк.

Крім того, з 20 травня Японія забороняє експорт до Росії 14 категорій високотехнологічних товарів.