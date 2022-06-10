  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка
  4. Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів
рус
    Економіка

    Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів

    Курильські острови не дають спокою чиновникам з РФ - Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів
    Курильські острови не дають спокою чиновникам з РФ
    фото з відкриих джерел

    Місце японських рибалок Росія хоче передати своїм компаніям

    Представник президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв заявив, що Росія позбавить Японію права добувати рибу біля Курильських островів.

    «Ми вже, по суті, обмежили їхнє право (на вилов риби - ред.), причому їхніми зусиллями. Вони відмовилися заплатити за квоти з вилову біля Курильських островів. Відповідно, це право буде у них вилучено», –цитує Трутнєва російський «Інтерфакс».

    Москва сподівається, що місце японських рибалок біля південних Курил зможуть зайняти російські компанії.

    Нагадаємо, міжурядова угода між Москвою та Токіо про співробітництво у сфері промислу морських живих ресурсів діяла від 1998 року. Вона дозволяла японським рибалкам вести промисел біля південних Курильських островів у рамках квоти, що виділяється Москвою.

    Перед цим офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва призупиняє дію російсько-японської угоди про співпрацю в галузі промислу морських живих ресурсів.

    Раніше Японія ввела нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. У список обмежень потрапили «Россельхозбанк» і Московський кредитний банк.

    Крім того, з 20 травня Японія забороняє експорт до Росії 14 категорій високотехнологічних товарів.

    Теги: росія окупанти Японія санкції війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів