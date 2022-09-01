Зеленський відвідав школу в Ірпені, яка постраждала від рашистів (фото)

Зеленський: «Працюємо над тим, щоб кожен український навчальний заклад, пошкоджений через війну, відновив роботу»

Президент України Володимир Зеленський у День знань відвідав одну зі шкіл в Ірпені, що на Київщині, яка була зруйновна російськими загарбниками. Про це глава держави написав в Instagram та опублікував фото візиту.

«День знань в одній зі шкіл Ірпеня. Заклад постраждав під час бойових дій у березні, але до початку нового навчального року його відновили. Сьогодні наші діти йдуть до школи вперше чи повертаються до навчання, продовжують здобувати освіту. Вони отримають можливості побачити, почути, пізнати Україну. Працюємо над тим, щоб кожен український навчальний заклад, пошкоджений через війну, відновив роботу, а наші діти були в безпеці й ніщо не заважало їм здобувати знання», – написав Зеленський.

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Раніше президент Зеленський привітав школярів із Днем знань. Також освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав журналістів у своїх сюжетах до 1 вересня не показувати навчальні заклади у зв’язку з загрозою атак ворога.