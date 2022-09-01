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Навчальний рік у столиці: скільки школярів не повернулося за парти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Навчальний рік у столиці: скільки школярів не повернулося за парти
У столиці навчання офлайн обрали 138 тис. учнів
фото: Вечірній Київ

Свято першого дзвоника в столиці відбулося здебільшого без традиційних лінійок

У Києві очну форму навчання обрали 138 тис. учнів. Інші займатимуться онлайн або індивідуально. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Очільник столиці також повідомив, що за парти сіло 25 тис. першачків. Це не набагато менше, ніж минулого року, якщо враховувати, що в країні йде війна. 

«Новий навчальний рік столиця розпочала в умовах воєнного стану. Але ми робимо все, щоб наші діти могли отримувати якісну освіту. 1 вересня за парти в київських школах сіли 25 тис. першачків. (Протягом останніх років їх в столиці було 30 тис. щороку). Основні зусилля ми зосередили на тому, щоб саме учні молодших класів розпочали навчання очно, у школах, бо для них це дуже важливо. Загалом в столиці навчання офлайн обрали 138 тис. учнів. Інші займатимуться онлайн або індивідуально», – повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що свято першого дзвоника в столиці відбулося здебільшого без традиційних лінійок. А кожен день у школярів тепер розпочинатиметься з правил безпеки під час повітряної тривоги.

До відома, у 2018 років мережа загальноосвітніх навчальних закладів Києва складала – 491, в яких навчалися 286 752 учні. У порівнянні з 2016/17 навчальним роком це на 9 900 учнів більше.Тоді середня наповнюваність шкільних класів м. Києва становила 28 учнів. До перших класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності у 2017 році пішло 32 311 учнів. 

Нагадаємо, президент Зеленський привітав школярів із Днем знань. Також освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав журналістів у своїх сюжетах до 1 вересня не показувати навчальні заклади у зв’язку з загрозою атак ворога.

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Теги: Віталій Кличко Київ школа учні

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