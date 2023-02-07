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Зеленський виступив у Раді: про що говорив

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський виступив у Раді: про що говорив
Президент подякував за те, що чиновники утримуються від поширення фейків та псевдоінформації
фото: Офіс президента

Президент Зеленський: «Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позиції України»

Сьогодні, 7 лютого, президент Володимир Зеленський виступив у Верхоній Раді, де розглядалась низка, зокрема, кадрових рішень та питань, пов’язаних з війною в країні, та подякував всім, хто допомагає в цей час зберегти єдність у державі. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

«Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позиції України. Щодо кожного такого кроку – кадрового чи інституційного – відбувається необхідне інформування. На тому рівні, на якому ухвалюються рішення. І я дякую всім, хто підтримує державу! Дякую всім, хто допомагає берегти нашу єдність, яка є фундаментом оборони», – написав Зеленський.

Глава держави зазначив, що вдячний всім, хто утримується від поширення будь-яких чуток або іншої псевдоінформації, що може послабити зосередженість людей у роботі на перемогу України.

«Тільки допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогу гратися з емоціями наших людей і тільки роблячи все, щоб у наших воїнів було більше зброї, можемо забезпечити успіх України. І – забезпечимо», – наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні парламент призначив новим головою Служби безпеки України генерала Василя Малюка. Також Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України

Теги: парламент Офіс президента президент Володимир Зеленський Верховна Рада

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