Новим міністром внутрішніх справ став Ігор Клименко

Кандидатуру Клименка підтримав 321 нардеп

Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представляв Клименко прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За відповідну постанову проголосував 321 депутатів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голосування по фракціях:

«Слуга народу»– 224; «Європейська солідарність» – 0; «Батьківщина» – 18; «Платформа за життя та мир» – 18; «За майбутнє» – 13; «Голос» – 1; «Довіра» – 13; «Відновлення України» – 17; позафракційні – 17.

До призначення в.о. глави МВС Клименко був керівником Нацполіції.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також – командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.