Зеленський анонсував кадрові зміни у прифронтових регіонах

У прифронтових та прикордонних регіонах призначать керівників із воєнним досвідом

Україна продовжить кадрові ротації, особливо у прифронтових регіонах. Вагомі рішення у протидії російській агресії ухвалюють і міжнародні партнери – Норвегія виділила пʼятирічний пакет допомоги Україні. Про це в понеділок розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

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Засідання Ставки: що обговорювали

Сьогодні пройшло засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: розглянули забезпечення українських воїнів боєприпасами, зокрема артилерією.

«Ключове – дії на передовій. На Донеччині та інших напрямках. Особлива увага – Бахмуту. Нашому захисту. Спробам окупанта оточити місто й зламати там оборону. Протидіємо», – заявив президент.

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Також продовжаться зміни в управлінні. У низці регіонів, особливо прикордонних та прифронтових – призначать керівників із воєнним досвідом, які зможуть найбільш ефективно показати себе в протидії окупанту. Про ці рішення стане відомо незабаром.

Крім того, триває формування нових бригад Гвардії наступу. За словами президента, багато хто вже подав заявки на вступ у гвардію і це ще не кінець.

Енергетична ситуація в Одесі

За словами очільника держави, в Одесі, де нещодавно сталася аварія на одній з енергостанцій, досі працюють усі служби та посадові особи. Ремонтні роботи вже дали частину необхідного результату, є постачання генераторів та енергетичного обладнання в область і місто.

«Станом на цей час у значній частині Одеського регіону є відключення. Ми робимо все, щоб дати людям електрику. Ще раз дякую кожному й кожній, хто залучений до цієї роботи», – сказав у зверненні президент.

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Співчуття і підтримка Туреччині

Сьогодні звучали моторошні новини з Туреччини й із території Сирії, де стався потужний землетрус, внаслідок чого загинуло багато людей,тисячі будинків зруйновані.

«Мої щирі співчуття пану Президенту Туреччини Ердогану, а також тим у сирійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім. Україна негайно відгукнулася й запропонувала Туреччині підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції», – доповів Зеленський .

П’ятирічний пакет допомоги від Норвегії

Президент повідомив про ще один пакет допомоги від партнерів, цього разу – від Норегії. Країна надасть Україні 75 мільярдів норвезьких крон.

«Це дуже-дуже вагомий внесок у нашу перемогу, яку ми готуємо. Спільну перемогу всіх, хто дійсно цінує свободу та цінує життя. Дякую всім норвежцям та особисто пану Прем’єр-міністру!», – підсумував Зеленський