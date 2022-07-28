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Зеленський вперше прокоментував позбавлення громадянства Корбана

Тетяна Кушнерик
Вчора, 19:26 glavcom.ua
Зеленський вперше прокоментував позбавлення громадянства Корбана
Володимир Зеленський нещодавно позбавив громадянства Геннадія Корбана
фото з відкритих джерел

Жодних спекуляцій: президент про своє рішення

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував рішення про позбавлення бізнесмена та керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства. Про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Литви Ґітанасом Науседою. За його словами, рішення про припинення українського громадянства Корбана було повністю законним.

Зеленський каже, що ніяких спекуляцій в цьому питанні немає.

«Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається в межах чинного законодавства», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, днями стало відомо, що голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), внаслідок чого у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.

Згодом Корбан повідомив, що спробує перетнути кордон з українським свідоцтвом про народження.

Напередодні міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував текст відкритого листа до президента Володимира Зеленського на підтримку Геннадія Корбана і зазначив, що не очікував, що стільки людей підтримають цю ініціативу.

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Теги: Володимир Зеленський Геннадій Корбан

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