Зеленський вперше прокоментував позбавлення громадянства Корбана

Жодних спекуляцій: президент про своє рішення

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував рішення про позбавлення бізнесмена та керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства. Про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Литви Ґітанасом Науседою. За його словами, рішення про припинення українського громадянства Корбана було повністю законним.

Зеленський каже, що ніяких спекуляцій в цьому питанні немає.

«Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається в межах чинного законодавства», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, днями стало відомо, що голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), внаслідок чого у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.