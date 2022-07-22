Корбан розповів, чому його не пускають в Україну

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), внаслідок чого у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. Про це Корбан повідомив у коментарі «РБК-Україна».

Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.

«В результаті я не можу тепер в'їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по «Дії», ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад (до Польщі, – ред.)», – сказав Корбан.

Водночас джерело «РБК-Україна» у правоохоронних структурах підтвердило, що внутрішній та закордонний паспорти Геннадія Корбана не дійсні.

Раніше повідомлялося, що голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана не пропускають в Україну. На місце прибули представники Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Служба безпеки України.

Нагадаємо, вчора народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків.

Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:

українського бізнесмена Ігоря Коломойського;

співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича;

нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана.

Станом на 22 липня ще немає офіційного підтвердження інформації.

До цього, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом українці можуть почути «гучні новини» на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.