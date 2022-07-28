Скандал із Корбаном. Філатов оприлюднив лист до Зеленського й розповів про погрози

Філатов збирає підписи під листом до Зеленського щодо ситуації з Корбаном

Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував текст відкритого листа до президента Володимира Зеленського на підтримку Геннадія Корбана і зазначив, що не очікував, що стільки людей підтримають цю ініціативу.

«Коли я говорив вам про програму широкої громадської підтримки Геннадія Корбана, то одразу попередив, що з беззаконням та несправедливістю треба боротися гідністю та правдою. Сьогодні десятки мерів України, включаючи мера столиці Віталія Кличка, лідери громадської думки, волонтери, письменники, правозахисники, колишні політв’язні, спортсмени, підприємці та просто моральні авторитети, звернулися з відкритим листом до президента України з проханням виправити помилку та відновити. Об’єднувати людей під час війни, а не боротися з неіснуючими внутрішніми ворогами», – написав Філатов.

Як зазначається у листі, недопущення на територію України та позбавлення громадянства Корбана не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: «Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…».

Підписанти звертаються до Зеленського як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян з проханням дати доручення Комісії з питань громадянства при президенті провести перевірку з даного питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України.

Філатов зазначив, що не очікував, що стільки людей підтримають його ініціативу.

«Людей зовсім різних, яких часом зовсім нічого не об’єднує. Але ми – нація, яка гостро відчуває несправедливість. Чому це для мене момент істини? Тому що тут став моральний вибір – заступитися за правду чи злякатися. Як, наприклад, чемпіонка Ярослава Могучих, яка зазнала цькування. Та дівчина, за яку я публічно заступився першим, а вона… Вона…Просто відмовилася… Бог їй Суддя. Бог усім нам Суддя. І тим, хто думає, що можна правити людьми за допомогою брехні, беззаконня та свавілля», – додав міський голова Дніпра.

Він також повідомив, що мерам міст і депутатам телефонують із Офіса президента і погрожують «наслідками».

«Я вдячний не мерам, яким дзвонять із ОП та погрожують «наслідками». Не начальникам та депутатам. А простим людям. Вагоновожатим та пенсіонерам, роботягам та бійцям ЗСУ. Нормальним, правильним, пристойним людям, які хочуть жити у справедливій та щасливій країні. У країні, де влада, користуючись війною, не будуватиме авторитаризму, зачищатиме медіа, усуватиме політичних конкурентів, братиме під контроль правоохоронні органи та обноситиме кордон колючим дротом», - резюмував Філатов.

Листа наразі підписали 123 особи - відомі політики, діячі культури та мистецтва.

Нагадаємо, днями стало відомо, що голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), внаслідок чого у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.