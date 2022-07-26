Корбан розповів, як без українського паспорта вдруге штурмуватиме кордон

«Прориву кордону в стилі Саакашвілі не чекайте. У країні війна»

Політик і один з керівників оборони Дніпропетровщини Геннадій Корбан наразі перебуває у Польщі. Попри те, що прикордонники вилучили його український паспорт, політик шукає можливості знову перетнути український кордон. Про це Корбан написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я перебуваю в здоров'ї та бадьорому дусі, попри дивовижні курйози останніх днів. Я вийшов із транзитної зони. Наразі я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство мій статус як «особа без громадянства». Зараз я шукаю можливості знову перетнути кордон України», – написав він.

Політик наголосив, що попри відсутність паспорта, у нього все ж є свідоцтво про народження, у якому вказане його місце народження – місто Дніпропетровськ.

«У мене на руках є ще свідчення про народження, яке ніхто ні зупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився – місто Дніпропетровськ, Україна», – зазначається у повідомленні.

Свідоцтво про народження Геннадія Корбана

Водночас Корбан наголосив, що «прорив кордону в стилі Саакашвілі» не буде, адже у країні війна.

«Ну і головне – я з перших днів війни захищав і хочу продовжувати захищати свою країну – хоч із паспортом, хоч без», – додав він.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків.

До цього, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом українці можуть почути «гучні новини» на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.

22 липня у ЗМІ з'явилася інформація, що голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана не пропускають в Україну. Прикордонники вилучили в Корбана паспорт і пояснюють свої дії тим, що його позбавлено громадянства України.

Згодом голова територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмен Геннадій Корбан підтвердив вилучення у нього паспорта громадянина України.

Як відомо, екскерівник Одеської ОДА, третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі у вересні 2017 року зміг потрапити на територію України з Польщі. Після штовханини з прикордонниками, він разом із десятками прибічників перейшов кордон у пункті пропуску Шегині. Після цього поліція та прокуратура розпочали слідство за статтею «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».