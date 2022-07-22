Безпаспортний режим. Чим завинили Коломойський та Корбан?

«Це якесь непорозуміння чи розіграш», – питає Корбан, якого не пустили в Україну

Інформація про те, що президент позбавить українського громадянства низки відомих осіб, почала гуляти інформпростором кілька днів тому. Причому серед переліку тих, у кого заберуть паспорт, звучали прізвища дуже впливових діячів: олігарх та власник багатьох активів в Україні Ігор Коломойський, який багато зробив, аби Володимир Зеленський став президентом, колишній соратник Коломойського Геннадій Корбан, що зараз є «правою рукою» мера Дніпра Бориса Філатова, епатажний нардеп Вадим Рабінович, який з початком війни переїхав до Ізраїлю.

Вчора ж у мережі з’явилась копія указу, яку оприлюднив нардеп Сергій Власенко. Документ містить увесь список осіб, яких глава держави позбавив громадянства. Офіційно указ досі ніде не оприлюднений, сам Власенко не зізнається, звідки він у нього з’явився, але є підозри, що джерелом витоку є Центрвиборчком. Саме туди могла бути направлена копія документа для позбавлення депутатських повноважень кількох фігурантів списку. Скепсис щодо аутентичності документу викликає те, що підпису президента під ним нема. Проте вказаний номер указу, і саме такий документ відсутній на сайті президента у списку останніх указів. А це вже додає аргументів на користь того, що позбавлення громадянства таки відбулося, а відповідний указ з персональними даними його фігурантів просто не публікували.

Указ президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року

Усього ж у списку опинилися 10 людей. Крім вищезгаданих Коломойського, Корбана та Рабіновича там: Анас Аль-Салямат; Ігор Васильковський; Олена Єрьоміна; Лариса Кол; В'ячеслав Лім; Галина Роговенко; Сеймур Худуєв.

Якщо аналізувати ймовірні підстави для позбавлення громадянства, то перших трьох згаданих вище осіб може об’єднувати один момент – «єврейське питання». Тобто наявність громадянств інших держав (у нашому випадку – ізраїльського), що заборонено українським законодавством. Той же Коломойський, ще коли був у фаворі, відкрито хизувався тим, що у нього навіть не два, а навіть три громадянства. Але раніше на таких біпатридів закривалися очі.

Наразі ж у Коломойського, Корбана та Рабіновича абсолютно різні історії стосунків з нинішньою владою. Коломойський з Корбаном колись були близькими соратниками, в 2014 році на початку російської агресії пліч-о-пліч працювали в Дніпропетровській обладміністрації. Але згодом «кризова команда» розбіглася. І якщо Коломойський під час війни просто зник з радарів, то Корбан нині очолює штаб територіальної оборони Дніпропетровщини. Хоча останній тиждень перебував за кордоном, про що усіх сповістив завчасно у соцмережі.

Тепер Корбан зізнається, що не розуміє, як йому тепер повернутися до України. Він спробував це зробити через пропускний пункт «Смільниця» на польському кордоні, але його адвокати стверджують, що його просто не пускають в країну. Більш того – прикордонники вилучили український паспорт у їхнього клієнта. Підстава – якраз припинення українського громадянства. При цьому юристи Корбана стверджують, що жодних документів, які це підтверджують, йому не пред’явили. Згодом цю ситуацію прокоментував сам Корбан, який звернувся до Зеленського як гаранта Конституції з питанням, чому у нього вилучили паспорт та не пускають додому. «Це якесь непорозуміння чи розіграш», – додав він.

Ані він, ані Коломойський останнім часом не дозволяли собі відпускати критичні стріли на адресу влади. Саме тому у багатьох виникло резонне питання, яка ж істинна причина такого рішення президента. І оскільки офіційних пояснень досі нема, це породжує безліч екзотичних версій.

Наприклад, при позбавлення громадянства свою роль могло зіграти те, що Коломойський потрапив під дію закону про деолігархізацію, умови якого виконувати не поспішав. Має право на існування також теорія, що Коломойський сам був зацікавлений в тому, аби позбавитись українського громадянства, щоб до нього не поставало відповідних питань саме як до олігарха. Плюс у Ігоря Валерійовича дуже напружені стосунки з американцями, які давно хочуть його засудити у справі про відмивання грошей. При втраті українського громадянства він частково припиняє бути токсичним для Зеленського, який зараз конче потребує західної допомоги. Дещо інші, але схожі мотиви можуть бути і у Корбана, який, як вже наголошувалось вище, підозріло завчасно оголосив про свій від’їзд за кордон на всю країну.

В оточенні Коломойського стверджують, що головна мішень цього указу – не олігарх, а саме Корбан. «Він вже дістав військових, яких регулярно збирає і змушує про щось звітувати, – каже впливовий дніпропетровський політик «Главкому». – Плюс історія з конгресменкою Спартц, з якою він з Філатовим плідно спілкувалися і яка після цього стала лити бруд на Єрмака. Для Коломойського, який на жодні посади давно не претендує, в цій ситуації єдина проблема – отримати посвідку на проживання в Україні і далі іронізувати про все це на своїх «котлетних вечірках» в Києві. А от у Філатова, який в тандемі з Корбаном керував містом, до речі, можуть з’явитися проблеми. Наприклад, у Дніпрі з’явиться окрема військова адміністрація, як в області».

Балакучий Рабінович, якого, за чутками, може очікувати в Україні справа про держзраду, – окрема історія. Будучи депутатом від забороненої нині ОПЗЖ, він був соратником путінського кума Віктора Медведчука, активно просував проросійські наративи, але зараз зрозумів, що «справа – швах» та фактично зник з політичного простору. При цьому варто згадати, що Коломойський та Рабінович свого часу були партнерами в єврейській громаді України.

Вадим Рабінович та Ігор Коломойський, яких нібито позбавили українського громадянства, давно співпрацюють по «єврейській лінії»

фото з відкритих джерел

У списку громадян, яких Зеленський начебто вирішив позбавити громадянства (нагадуємо, офіційного підтвердження указу Банкова досі на надала), є й менш яскраві персонажі. Про деяких взагалі у відкритому доступі нема жодної інформації, але, вочевидь, мотивом «полювання» на них також стала наявність інших громадянств.

Найбільш відомим з числа «інших» є нардеп від «Слуги народу» Ігор Васильковський, обраний у 139 окрузі Одеської області. Колись цей не надто відомий депутат «прославився» тим, що був затриманий за керування в нетверезому стані. За даними руху «Чесно», з 24 лютого він, як свідчить сайт Верховної Ради, був постійно відсутній, але під час одного голосування 3 травня його картка «не голосувала», хоча була у слоті. Нардеп також був відсутній 24 лютого під час голосування за запровадження воєнного стану.

Монобільшість може втратити ще одного депутата – Ігоря Васильковського

За даними джерел «Главкома», з початку війни Васильковського не було в Україні. Попередньо він перебував у Болгарії і перетнув кордон саме з паспортом цієї країни. Однак на останньому голосуванні у Раді 19 липня обранець фізично був присутній. Зокрема, підтримав відставку генпрокурорки Ірини Венедіктової і не голосував за звільнення голови СБУ Івана Баканова. Сам Васильковський, вже заявив, що в шоці від інформації про позбавлення його громадянства. У розмові з «Главкомом» він поцікавився, чи це точно не фейк і висловив здивування, чому цей указ досі не з’явився на сайті Офісу президента. На припущення, що подібні рішення можуть бути секретними, нардеп відповів, що секретними можуть бути лише особисті дані і пообіцяв надати коментарі, коли розбереться в ситуації.

Якщо цей скандальний указ відповідає дійсності, то це прецедент – коли громадян України просто пачками лишають громадянства, причому без пояснення причин. Випадок з Коломойським може стати взагалі показовим: глава держави продемонструє радикальний розрив з його колишнім спонсором, партнером та соратником. Стовідсоткового підтвердження цієї інформації нема, але вона цілком вкладається в логіку останніх дій президента, коли він за заповітом Лі Куан Ю вже не боїться пускати «під ніж» навіть найближчих людей.

Павло Вуєць, «Главком»